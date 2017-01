Não culpem a tauromaquia!

Foram declarações oportunas, na sequência de recentes casos de violência juvenil onde já impera a delinquência. Agora, já pedem que sejam punidos os agressores. E que as desigualdades socioculturais, as exclusões sociais, a crise educacional quanto a valores e padrões, não sirvam para desculpar e desviar a Justiça do seu caminho.



A Tauromaquia cultiva e ensina bons princípios. E educa! É uma escola de virtudes, defendendo a preservação animal, a biodiversidade, a cultura e a liberdade! Não é a Tauromaquia que causa violência e traumas nos jovens, antes pelo contrário!



Já o tenho dito e escrito muitas vezes: a juventude está a desenvolver-se, em demasiados casos, com perfis de violência. Em Portugal e não só. Não sou diplomado em psicologia nem em ciências próximas e concorrentes.Tenho confessado reflexões pessoais que apontam no sentido de explicar que a Tauromaquia em nada contribui para essa triste realidade. Na Festa de Toiros, ensinam-se elevados valores humanos, entre outros, a ética e a solidariedade!Terça e quarta-feiras, vários foram aqueles que deram a cara nas nossas televisões, pondo o dedo, finalmente, na mesma ferida que eu tenho referido há muitos anos! Já não era sem tempo!Psicólogos, psiquiatras, professores, especialistas no apoio às vítimas e polícias afirmaram, com toda a determinação, que a juventude está a ser contaminada desde os tempos de criança com violência, exemplificando com os conteúdos das televisões, mormente os "desenhos animados" com figuras horrendas que matam e fazem explodir...