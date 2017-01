A gratidão é um sentimento que parece em crise. Quando alguém se destaca pela qualidade de desempenho e se entrega a uma profissão, gera amiúde sentimentos de invídia. No entanto, a memória não pode ser curta. Daí subsistir na Judicatura uma memória de gratidão por quem sempre lhe deu o seu melhor.O juiz conselheiro Orlando Afonso jubilou-se por limite de idade. Os juízes conhecem-no e recordam-se do muito que fez pela dignificação da Justiça. Superou quadrantes e, ao contrário de outros, resistiu às patacas e assumiu a responsabilidade associativa, como nos finais dos anos 80, ao ter liderado, contra o establishment de então encabeçado ainda por resquícios bolorentos, a dignificação do estatuto dos juízes.Com a queda do muro de Berlim foi interlocutor do Conselho da Europa junto das novas democracias na redefinição do enquadramento judiciário. Destacou-se na liderança do associativismo da judicatura europeia. Tem o que de resto se passa com outros portugueses ilustres, um mais completo reconhecimento internacional, que o coloca fora dos agraciamentos oficiais!Colegas e amigos, profissionais do foro ou não, vão-lhe prestar uma mais que justa homenagem no próximo dia 13, num jantar junto ao Cristo Rei. Não se pretende julgar um homem pelas suas qualidades, mas pelo uso que fez delas.