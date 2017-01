Viva a liberdade!

Morreu um pai fundador do regime democrático – e talvez o único em relação ao qual esta qualificação é consensual. Tive a oportunidade de dizer, nas páginas do, que Mário Soares foi um líder que teve razão antes de tempo em muitos aspetos.Isolado ou em minoria, opôs-se à ditadura, defendeu a autodeterminação das colónias, instituiu uma oposição democrática radicada na social-democracia (ou no "socialismo democrático"), contribuiu decisivamente para a edificação do nosso Estado de Direito e conduziu o processo de integração europeia.O cartão de cidadão de Soares inclui um vastíssimo conjunto de virtudes. Homem de cultura com convicções humanistas e praticante de uma tolerância com coragem, nunca foi travado pelo medo da prisão, da tortura ou do degredo, nem regateou um gesto solidário quando as circunstâncias recomendavam "prudência".Sem ele, a História de Portugal nos últimos 70 anos teria sido diferente, para pior. A sua estatura mede-se por uma herança que inclui a instauração da Liberdade, da Democracia, da Paz e do Estado Social. Compete-nos estar à sua altura.