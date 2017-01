A morte de Mário Soares leva Portugal a revisitar a sua história, cujo último quartel do século XX ele dominou por completo. Os elogios já foram feitos nestes dois dias, e são sempre hiperbólicos.Figura central do regime que ajudou a fundar, Soares estabeleceu a ponte entre a I e a III Repúblicas: entre o velho republicanismo clientelar das velhas famílias políticas e a dimensão europeia de um país provinciano, pobre e apático.Nesse país, Soares foi um príncipe nascido para liderar, servindo-se da sua intuição admirável para exercer o poder (e compreender o género humano) e do inamovível gosto pela vida e pelo risco.Por isso, tudo se lhe desculpava e quase tudo se lhe permitia. Foi o derradeiro líder de uma época em que ainda se exaltavam os grandes líderes, antes de o "homem comum" (plebeu, com sentido da economia, sensato, que lutou para subir na escala social – mas sem tempo para gestos de grandeza) ter acedido aos corredores do poder, o que ele não compreendia. Quando tinha razão, tinha-a profundamente; da mesma forma que estava profundamente errado quando errava.