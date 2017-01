As suas "imparidades" são limpinhas, tal como a expansão em Espanha e os "projetos de interesse nacional". Por isso, temos de alimentar a Caixa com patriotismo e abnegação. Raio de pátria. Nunca ajudou empresários amigos do governo a comprar bancos privados para garantir amizades públicas. Nunca limpou créditos malparados com dinheiro dos contribuintes.As suas "imparidades" são limpinhas, tal como a expansão em Espanha e os "projetos de interesse nacional". Por isso, temos de alimentar a Caixa com patriotismo e abnegação. Raio de pátria.

O patriotismo regressa com as suas armas letais: do simples "somos os melhores do Mundo", até à invocação do "interesse nacional", à defesa de uma "identidade nacional imaculada", passando pela "banca ao serviço do povo". Encolho-me.É impopular, nestes tempos, encolher-se diante do patriotismo.Veja-se a Caixa: lá vem o argumento, uma CGD patriótica. Ao contrário da banca pecaminosa, a CGD é impoluta. Nunca financiou a compra de jornais e televisões amigas destinadas ao buraco. Nunca pagou fortunas por empresas arrasadas.Nunca deu emprego aos amigos do ‘bloco central’ mesmo que só soubessem a tabuada (e olha lá). Nunca tomou participações em negócios maravilhosos que faliram meses depois.