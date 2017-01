As ‘pessoas sensíveis’ têm horror ao crime, tal como as ‘elites’ que suspiram contra o. O discurso é conhecido, mas as mais altas autoridades em matéria sociológica agora já admitem que a ideia que têm da ‘imprensa de referência’ não coincide com a do país, propriamente dito, e as outras televisões copiam aDurante o regime do dr. Salazar não havia crimes na imprensa, a menos que os facínoras fossem desgraçados de primeira; se não havia crimes, não havia páginas de crimes; e se não havia páginas de crimes, o país vivia como um melro a saltitar nas oliveiras.Os atuais representantes desse pudor preferem a censura e atribuem os crimes ao, este albergue de relatos verdadeiros onde o sangue não coagula de página para página – "que horror, é só sangue" –, mesmo que aconteça na casa ao lado e que não consigam escondê-lo.As ‘pessoas sensíveis’ e as ‘elites’, para manterem a sua estabilidade emocional em regra, preferem que os crimes não apareçam nas páginas do jornal, conspurcados com a verdade.De facto, nunca compreenderam o país – e não é de hoje.