A bola da FIFA para Ronaldo repousa agora entre os seus troféus. Diante dele todos nos dividimos – CR7 condensa alguns dos piores e dos melhores elementos disponíveis no chamado género humano: a invulgar e nobre dedicação à família, como uma tribo; o esforço, o sacrifício e o espírito do trabalho; o talento natural, apuradíssimo e ampliado; o exibicionismo da estrela, alimentado pelo dinheiro e pela posse; a voracidade diante da vitória. Cristiano deixou, há muito, de ser o "jovem mitra" educado para ser futebolista – o dinheiro apura tudo, para o melhor e para o pior – e passou a ser o jovem ambicioso que queria ser, com todo o direito a isso, o melhor do mundo. Cada um de nós imagina como poderia ele ser melhor: mais discreto e menos exibicionista, menos condenado à sua dimensão de imagem de marca (CR7 é isso), mais dedicado a causas comuns, e cumprindo as obrigações fiscais. A inveja, antídoto contra o humano, cerca-o; é natural. A máquina futebolística em que CR7 se transformou é um caso único, romanesco e cinéfilo. Talvez agora amadureça com talento.