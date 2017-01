Dentro de dias terminará, formalmente, o mandato de Barack Obama como presidente dos Estados Unidos. Ainda é cedo para fazer a uma avaliação global da sua política externa, mas algo se poderá ir adiantando.A eleição de Obama, em 2008, foi tida como uma reafirmação dos ideais de Paz e Liberdade do Partido Democrata dos Estados Unidos. E a atribuição, em 2009, do Prémio Nobel da Paz àquele estadista apenas reforçou as esperanças nele depositadas. No entanto, as circunstâncias em que exerceu o seu mandato não foram fáceis. Por um lado, Obama deparou logo de início com compromissos militares que não era fácil suspender sem mais, como foi o caso do Afeganistão. Por outro lado, a influência de Washington na chamada ‘Primavera Árabe’ tão-pouco demonstrou ser eficaz como se viu na Síria, na Líbia ou no Egito. O Iraque continuou atolado na instabilidade.E o encerramento de Guantánamo ainda está por fazer. Mas a questão que mais fortemente continua a pesar no Médio Oriente, senão mesmo em toda a comunidade internacional, é a crise israelo-palestiniana cujo fim não parece estar à vista. Veremos se o pragmatismo do novo presidente norte-americano conseguirá melhores resultados.