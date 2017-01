A palavra (‘cancro’) aparece na nossa vida demasiadas vezes: quando a ouvimos, quando a lemos, quando entra nos nossos pesadelos, quando nos rouba alguém que há de fazer-nos falta – que passa a fazer-nos falta imediatamente.Ontem, numa conferência, o Professor Sobrinho Simões falou dela com a naturalidade dos sábios (como é o seu caso, um homem admirável): que há níveis, gradações, diferenças, uma escala de diagnóstico, um reencontro com a nossa condição – e que às vezes é melhor esperar.Seja como for, a palavra é o nosso pesadelo, a nuvem que paira sobre uma civilização que descobriu a penicilina, a anestesia e um sem número de antibióticos, que derrotou doenças temíveis (da tuberculose à varíola), que tornou a nossa vida mais aprazível, longa, indolor, protegida.Resta-nos isso, a vida propriamente dita. A dedicação, o amor, outras palavras que são também antídotos. Enquanto os tratamentos miraculosos não aparecem, as palavras têm o misterioso poder de amenizar a dor, de nos acompanhar no caminho no meio da escuridão. É isso que somos. Gente à procura de anjos.