Durante os 26 dias de internamento do ex-Presidente da República Mário Soares, no hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, não foi pronunciada a palavra morte. Mas estava latente em quase todos os relatórios e notícias.E aí começou o ritual da expectação a aguardar o dia e hora que nunca sabemos com exatidão, mas que os atuais instrumentos de observação vão precisando cada vez mais, mesmo sem a eutanásia, o fim da meta. Solene e desconhecida fica a grande solidão a que chamamos agonia, última batalha da vida. Mas a morte chega.E aí abre-se um capítulo que, no caso do ex-Presidente da República Mário Soares não teve exéquias religiosas, apesar do seu corpo ter sido velado num mosteiro, nos Jerónimos. Mas teve um ritual soleníssimo e belo, não apenas de funeral régio ou nobre, mas com o envolvimento nacional dum ofício sem um aceno de eternidade - e se esvai no arrefecimento da emoção e na voragem do tempo.E os muitos testemunhos e "preces" que escutámos evocando o passado, chamavam, no fundo, pelo futuro, pela eternidade. Mas essa não conseguimos construir só com os nossos desejos.Está apenas nas mãos de Deus.