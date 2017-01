A opção pela rodovia deixou Portugal entregue ao asfalto, às empresas de camionagem e de "obras públicas" – mais tarde, às PPP das autoestradas e ao negócio dos pórticos de portagem. Linha a linha, a ferrovia vai sendo devorada pelo deserto.Nuns casos porque o deserto já tinha devorado as populações, como nas linhas do Sabor ou do Tua; noutros, porque a recuperação seria cara demais (Corgo ou Tâmega); noutros, ainda, porque os governos gostavam do betão. Este sábado, a linha que mais passageiros recuperou, a do Douro, foi cortada por causa de um pequeno acidente. Só reabre hoje, se tudo correr bem (está em cacos).A imprensa, que replica a informação da Lusa, diz que a linha vai entre o Porto e Barca d’Alva. Não é verdade: vai entre o Porto e o Pocinho, e nos anos 80 esteve várias vezes para fechar; a ligação para Barca d’Alva (por onde entraram Jacinto e Zé Fernandes em ‘A Cidade e as Serras’, vindos de Paris) foi abandonada em 1988. Nenhum governo acreditava no país, nem na beleza do Douro, que havia de chamar turistas e passeantes. É o mal de que temos padecido."Através de Scorsese episódio português será conhecido por milhões"Leonardo Ralha ontem, noMiguel TamenLeia as saborosas, esclarecedoras e perturbantes – e tão bem escritas – crónicas de Miguel Tamen em ‘Erro Extremo’ (Tinta da China): dos mais inteligentes e desarmantes cronistas. Cinco estrelas.