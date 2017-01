Citação do dia: Mais taxas, mais dinheiro vivo a circular – logo, mais evasão

Rui Hortelão, ontem no CM



Sugestão do dia: Machado!

Imagina-se um filósofo, um erudito, um louco chamado Quincas Borba? É o divertido, cómico e heroico romance de Machado de Assis, ‘Quincas Borba’ (Guerra e Paz). Uma pérola da nossa língua.

------Mais taxas, mais dinheiro vivo a circular – logo, mais evasão

O tipo que mais invejo por estes dias: Carlos Zanón, catalão de 1966, autor de ‘Yo Fui Johnny Thunders’ ou ‘Marley Estaba Muerto’. E (desculpa, Carlos) não é pelos seus livros.É que Zanón foi convidado pela editora e pela família de Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003) para continuar a narrar as histórias de Pepe Carvalho, o extravagante detetive catalão de ascendência galega criado por Montalbán.Carvalho não é apenas um detetive – é um guia de Barcelona e de Espanha, um génio do romance policial. É o herói de ‘Os Mares do Sul’, ‘Assassinato no Comité Central’, ‘Os Pássaros de Banguecoque’, ‘Tatuagem’, ‘As Termas’, ‘O Prémio’ ou desse livro ainda não traduzido para português ‘La Soledad del Manager’. E é a voz de um gastrónomo, de um erudito e de um amante melancólico e antirromântico – uma das maiores figuras do género policial.Zanón, esse patife inqualificável, fica encarregado de transportar Carvalho para a nossa década, de lhe insuflar vida e sacanagem, e de nos fazer esperar até à primavera de 2018, data da saída do primeiro livro da nova Série Carvalho.