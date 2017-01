O ‘The New York Times’ transcreveu a lista dos livros que Barack Obama "mais admirou" durante os anos na Casa Branca. Alguns dos autores, como V.S. Naipaul, Saul Bellow ou Philip Roth entram na categoria dos "clássicos" – ‘Uma Curva no Rio’ (Naipaul) é dos livros da sua vida, o que se compreende pelo tema (imigração, raça, classe, família), mas Obama declara-se leitor de Shakespeare, o que deve desiludir o politicamente correto.E depois vêm os contemporâneos: Zadie Smith, Teju Cole, Jumpa Lahiri ou Junot Díaz, por exemplo (os mesmos temas, curiosamente). Confere com o artigo da ‘New York Magazine’ sobre "ficção na era de Obama": autoficção, "questões de autenticidade", digressões ensaísticas pelo meio de "fábulas sociais", "romance-trauma" (raça, sexo, abuso, género), e também romance histórico passado nos anos recentes – a lista é desequilibrada e fraquinha em relação aos anos Bush, Reagan ou mesmo Clinton.Se se confirma que os melhores escritores são revelados durante "presidências à direita" (por reação, supõe-se), próximos anos devem ser ouro puro.