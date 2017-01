Esperar para ver

Meio mundo prepara-se para assistir com ceticismo à tomada de posse do novo senhor da América. A metade que está em fusos noturnos vai juntar-se a esta espécie de apreensão global quando acordar.A chegada de Donald Trump à Casa Branca está a causar expectativa tanto no exterior como em setores da sociedade americana que, apesar de terem votado no empresário, lhe dão agora uma popularidade de apenas 40%. Os receios justificam-se.Trump quer romper com o legado de Obama e parece disposto a tudo para o fazer. O controlo da Câmara de Representantes e do Senado pelo seu partido dá-lhe, em princípio, garantia de sucesso.Acontece que os oposicionistas republicanos a Trump – encabeçados por John McCain – estão a aumentar. Mais habituado à dinâmica dos negócios do que aos complexos labirintos da política que McCain tão bem conhece, Trump ou usa do seu famoso instinto e se adapta à ‘realpolitik’ ou vai ter um problema. Sobretudo se não controlar a dita oposição interna, o discurso dissonante dos membros do seu próprio executivo e a baixa popularidade.