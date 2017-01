Com a tomada de posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciam-se novos tempos. E as preocupações são muitas, como revela o facto de o Fórum Económico de Davos haver antecipado alguns dias o seu encontro habitual, o qual, aliás, teve a maior afluência de sempre.Porém, apesar de a reunião ser dedicada ao clima e ao meio ambiente, houve que tomar tal tema como uma mera metáfora. De facto, do que se tratou foi de uma reformulação das estratégias económico-financeiras a perfilhar pelo "establishment" mundial.Sublinhe-se, de resto, que sendo a primeira vez que um presidente da República Popular da China, Xi Jinping, participava na reunião de Davos, o seu discurso foi claramente uma defesa da liberdade do comércio internacional e uma condenação das políticas isolacionistas.Ora acontece serem de índole contrária as políticas até aqui propostas pelo novo presidente americano, cujo nome, tal como aconselham as regras da boa diplomacia, não foi mencionado uma única vez no discurso do líder chinês.Será - como tantas vezes sucede - que as futuras decisões do novo presidente norte-americano irão ter pouco a ver com a sua retórica eleitoral?