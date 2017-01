Quem manda?

Nunca, durante tanto tempo, se falou de segurança interna. Infelizmente, o debate foi sempre suscitado após atos terroristas. Tendo em conta o contexto político mundial, não parece que vá diminuir.Sendo verdade que os polícias estão à altura dos desafios, necessitam dos meios que qualquer outra polícia tem. É só olhar para os equipamentos de polícias estrangeiras para perceber a diferença.Quando o País, os políticos e os responsáveis das forças de segurança sabem onde está o problema, e a única estratégia é passar a imagem de uma realidade que não existe, algo está mal. Colocar polícias em todo o lado, fortemente armados, é resposta para aumentar o sentimento de segurança, mas não pode ser recorrente, ou passará a ser rotina.É por isso que ninguém compreende que as situações ocorridas no aeroporto de Lisboa, com tanta segurança visivelmente armada e com um SEF especializado, continuem a suceder.A segurança não se faz só com o recurso à imagem e os cidadãos não querem saber de quem é a responsabilidade na hora de falar em segurança. A polícia ou o governo não podem estar condicionados por interesses dos administradores de empresas. Algo tem de ser revisto com urgência.