Católico e educado por jesuítas, Martin Scorsese sempre quis fazer este filme, que parte do livro do japonês Shusako Endo (‘Silêncio’, edição na D. Quixote), também ele católico. Só isso é já admirável num mundo de agnosticismo e ateísmo, mas sobretudo de indiferença.O filme transporta-nos para um mundo em que é impossível viver longe da fé (num Deus ou numa religião) – apenas "a outra fé" deve ser combatida, bem como a apostasia (a traição, o maior dos pecados), através das armas, da tortura, do castigo físico ou da morte.O filme de Scorsese, ao abordar o martírio dos jesuítas portugueses no Japão, transcreve essas imagens: a da culpa, da dúvida (um dos pecados menores) e da renúncia – e as cenas são brutais, e violentas, na tela do cinema.Mas a beleza do filme (e da sua angústia) está em não cair no quadro banal em que o mártir é abençoado e o apóstata banido para sempre como um pecador miserável.Essa é a verdadeira complexidade religiosa de ‘Silêncio’: abraçar a dúvida que flutua sobre nós, procurar uma explicação que se não entende, nem se apaga nunca. Um belo filme.