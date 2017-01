Até que ponto a literatura policial tem a ver com a "abundância de crime"? Chamo a atenção para "o fenómeno nórdico". Não apenas na literatura, mas também no cinema e na TV. ‘The Bridge’ e ‘The Killing’ são americanas, mas adaptadas de ideias e séries nórdicas – onde se mata bastante, aliás.Portugal, por exemplo, regista uma quantidade de homicídios muito maior do que qualquer um dos quatro países que geram uma indústria do crime em literatura.Veja-se a Islândia, onde a advogada Thora Gudmundsdóttir, ou o inspetor Erlendur Sveinsson, criações dos escritores Yrsa Sigurdadóttir ou Arnaldur Indridason, respetivamente, se deparam com crimes macabros.Acontece que a taxa de homicídios da Islândia é a mais baixa do mundo (é o 2º país com maior consumo de pornografia per capita) – ontem, Reiquejavique teve o seu crime anual: dois marinheiros gronelandeses mataram uma jovem islandesa (houve um homicídio em 2016).Yrsa Sigurdadóttir, cujo último livro começa em Portugal, explica porque é que se mata muito nos seus livros: "Porque não temos imaginação."