Não me interessa particularmente o conceito de 'pós-verdade', nem acho que ele tivesse sido criado por Donald Trump e a sua máquina eleitoral – aliás, Portugal vive há anos num charco de 'pós-verdades', no qual os nossos políticos tergiversam em redor do conceito de 'inverdade', como se o pudor tivesse desaparecido e devêssemos viver no seu mundo de lugares-comuns fora do qual não há existência.Por exemplo, a invocação do 'patriotismo' e do 'otimismo', que andam também de mãos dadas, serve para acabar com as discussões. Quem quer ser antipatriota ou tem coragem para assumir que o 'pessimismo' é um bom pilar e uma boa filosofia de vida (que não tem a ver com 'derrotismo')?O CM alertou-nos para a subida de '1984', o emblemático livro de George Orwell, ao top de best-sellers da Amazon. Ora, desde há muito, na Europa e nos EUA, as palavras são aquilo que os patetas querem que elas sejam, independentemente do que significam. O último reduto da verdade – as palavras com que designávamos as coisas e a sua dignidade – já tinha há muito sido abatido.