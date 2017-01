António Costa bem tentou: assinou um acordo com os parceiros sociais para descer a TSU na esperança lorpa de ter a extrema-esquerda a rasgar compromissos em público. Não aconteceu. A extrema-esquerda chumbou a medida – mas acrescentou rapidamente que não há crise à vista nem eleições antecipadas. Por ela, o governo está para durar. E Costa?Costa sabe que o tempo urge, a economia portuguesa continua vulnerável aos humores externos (de Trump, de Merkel, do BCE) e que ficar no barco é arriscar naufragar com ele. Mas, ao mesmo tempo, Costa também sabe que saltar fora por capricho, incompetência ou cobardia é um afogamento eleitoral.No passado, ‘saída limpa’ era a expressão corriqueira para nos livrarmos da ‘troika’. Hoje, ‘saída limpa’ significa outra coisa: o PS ter eleições antecipadas sem ser responsável por elas. Saber como Costa vai resolver este mistério é filme que merece um Óscar.