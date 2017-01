Ontem acordei com a notícia de que uma figura da TV tinha "cortado os pulsos". Suspirei e voltei a pensar: coitado do Zeca! Não tem descanso... E porquê?Porque essa história já eu tinha ouvido durante a semana. Um diz que diz vindo de ‘amigos’, daqueles que se colam porque depois adoram passar informação e assim dizer que sabem imensas coisas. Quando uma das minhas jornalistas me veio contar a novela dos pulsos cortados, boato posto a circular, mandei-a confirmar. Dias antes havíamos recebido uma missiva que deixava adivinhar o que aí vinha.Nada se confirmou, mas a história foi repetida em ‘off’ vezes sem conta. Ontem publicada, e logo depois desmentida pelo próprio. No que ficamos? Eu diria que Zeca tem de ter cuidado com objetos cortantes... E com as más companhias. Se não um dia já não tem remédio.