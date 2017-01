Uma semana de presidência Trump e começamos a perceber melhor aquela cabeça: os Estados Unidos só serão grandes novamente se construírem um muro – não apenas com o México mas à volta do país inteiro. Assim se percebem as declarações de Trump sobre a tortura (que aprova) e o decreto temporário para barrar muçulmanos, alguns com autorização de residência americana.Deixo as indignações moralistas para os moralistas. Prefiro repetir o adágio: é pior do que um crime; é um erro. Se alguma lição o 11 de Setembro ensinou é que a luta contra o terrorismo não é uma guerra clássica entre exércitos; é um trabalho de colaboração com os ‘aliados’ possíveis. Os mesmos que Trump, dentro e fora de portas, deseja agora alienar – e radicalizar.Posso estar enganado – e espero que sim. Mas suspeito que começou a contagem decrescente para que os Estados Unidos tenham um novo 11 de Setembro.