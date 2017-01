A (in)segurança

Quando ouvimos e lemos os debates sobre saúde, sobre educação, sobre as ameaças ‘trumpistas’, sobre o destino dos combates ao terrorismo numa Europa cada vez mais desunida; quando ouvimos e lemos debates ameaçadores sobre os impactos da dívida, sobre o circo montado em volta da TSU, onde se fica sem saber quem apoia e quem não apoia o governo, quem apoia ou não apoia definições de políticas estratégicas para salvaguardar os interesses do País, cresce a perceção do sentimento de insegura perante os nossos destinos coletivos.Emerge o medo ou o real risco de vivermos numa corda bamba dependente dos amuos ou das tricas entre homens que nada têm a ver com as nossas expectativas de segurança. Seja como for, aquilo que pretendemos ilustrar é a seguinte ideia: não é apenas a variação e a intensidade da atividade criminal que produz sentimentos de insegurança. Quando reduzimos o debate securitário a questões de polícia e a questões criminais, estamos a reduzir a nossa própria visão do mundo e a fazer leituras distorcidas de acontecimentos bem mais complexos que cruzam qualquer sociedade, particularmente a sociedade portuguesa.Com evidência deste tipo, os equilíbrios económicos e de soberania jogam-se de forma dramática, como parecem sair do governo de Trump ou do Brexit, quando se discutem interesses nacionais nos quadros europeus, a que se juntam a guerra, o problema da migração dos refugiados, das distorções de conhecimento por ausência de uma informação mais ativa, e menos parcial, sobre os grandes desígnios inscritos no nossos futuro, compreende-se que não é a quantidade de ladrões por metro quadrado que faz ou desfaz o aumento ou a diminuição da insegurança. São todos estes problemas conjugados que devem ser interpretados de forma integrada para sabermos que, apesar de diminuir a atividade criminosa, está a aumentar assustadoramente a nossa insegurança.