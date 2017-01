Sugestão do dia: Schubert

Franz Schubert nasceu há 220 anos, que se assinalam amanhã – é o músico de quase todas as transições, e talvez por isso tivesse sido tão ignorado. É dia de ouvir a sua ‘Viagem de Inverno’.



Franz Schubert nasceu há 220 anos, que se assinalam amanhã – é o músico de quase todas as transições, e talvez por isso tivesse sido tão ignorado. É dia de ouvir a sua ‘Viagem de Inverno’.

Independentemente da simpatia que possa ter, ou não, pelas suas ideias e por aquilo que representa no mundo de hoje, não tenho dúvidas de que alguma coisa mudou no espírito da igreja católica com o novo papa.Já assisti, na praça de São Pedro, em Roma, à reunião de várias multidões em redor de João Paulo II e de Bento XVI – era o tempo em que, apesar dos esforços "para falar aos mais novos" (tentação permanente por parte de uma igreja envelhecida), a multidão era, de facto, mais idosa. E mais tradicional, mais conformada, mais respeitadora.Ontem – um domingo comum –, em Roma (sempre tive uma grande paixão pela praça de Bernini), ao lado da multidão mais idosa, estava também rodeado de rostos sensivelmente mais comuns: mais jovens, mais ansiosos por entrarem na grande praça, mais atentos às palavras do papa, com mais piercings e mais tatuagens, sentados na beira das estátuas, muito mais "classe média" também, rostos mais aliviados mas mais sérios. Sou um observador, apenas. A minha "fé" não conta – mas comove-me a fé dos outros. Talvez este papa tenha alguma coisa a dizer."Suspeito que [com Trump] começou a contagem para um novo 11 de Setembro", João Pereira Coutinho, ontem, no CM