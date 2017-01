Oportunidade

Estamos a tempo de fazer marcha atrás e definir uma reforma que valha a pena. A Associação Nacional de Municípios é hoje um interlocutor credível e competente e na Oposição há bom senso e genuína disponibilidade. As iniciativas do PSD no Parlamento para a descentralização testemunham-no.



Responsabilidade e consenso não se têm distinguido como qualidades políticas nacionais. Seria importante que desta vez fosse diferente. Espremido, o projeto de lei é um vazio quase absoluto em matéria de transferência de funções e coloca um espartilho legal sobre novas transferências futuras. Pior: o Governo olha o País como um todo uniforme, tratando de forma igual o que é muito diferente.

Regresso ao tema prometido: a descentralização e as vontades políticas que a este respeito se formaram no País: de Belém a São Bento, do Governo à Oposição, do Terreiro do Paço ao ‘País Real’ se pregam as virtudes e a prioridade da reforma do centralismo. Isto é novo e é positivo. Esta convergência de opinião não pode ser desperdiçada na refrega partidária, nem numa decisão pífia e sem sentido.Infelizmente, a nossa história é muitas vezes um cemitério de oportunidades perdidas. O projeto falhado da ‘regionalização’ (falhado à nascença, por uma manifesta malformação congénita) é um emblema nessa galeria dos falhanços históricos das reformas lusitanas.Será muito importante que agora se faça diferente e que a reforma do Estado conheça um virar de página, começando por uma descentralização consistente e efetiva para os municípios e as comunidades intermunicipais.O projeto de lei apresentado pelo Governo nesta matéria é, infelizmente, um mau ponto de partida. Destituído de ambição, de clareza e de respeito pela autonomia local (e pelas próprias funções de regulação do Estado!), a proposta de lei- -quadro não consegue justificar a sua própria necessidade.