Em ‘Império’, de Gore Vidal (romance histórico cheio de veneno), discutem-se tensões entre expansionistas e isolacionistas, mas sobretudo há líderes políticos que têm uma visão do globo e da história, o que os defende do medo.



Além das questões morais que o decreto levanta, há questões políticas. E todas falam do absurdo da decisão de Trump.

João Pereira Coutinho já escreveu sobre o assunto neste jornal: o decreto presidencial que proíbe a entrada nos EUA de naturais de países muçulmanos constante da nova "lista negra" é a porta aberta para um novo 11 de Setembro.Lembrei-me também de Walt Kowalski, o personagem de ‘Gran Torino’, um grande filme de Clint Eastwood – o ex-combatente da guerra da Coreia que tem de lidar com uma vizinhança asiática.Ao longo da sua curta história, os EUA tiveram de lidar com a tentação da xenofobia mas poucas vezes com a derrota pelo medo.Ver a maior potência global fechar as suas fronteiras contra "os muçulmanos" é demasiado risível – mas Trump é risível e perigoso, imprudente e incapaz de ler a história como um longo curso.