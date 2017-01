Citação do dia

"Esperar que as vítimas, em pânico, tenham frieza, é no mínimo ridículo", Manuel Maria Rodrigues, ontem, no CM



Sugestão do dia: Shakespeare

A Relógio d'Água lança três peças de Shakespeare (1564- -1616), um ano após o IV Centenário da sua morte: 'Timão de Atenas', 'Tito Andrónico' e 'O Rei Lear'. Eterno, Shakespeare interroga-nos sempre.

A Autoridade Palestiniana iniciou uma campanha contra António Guterres porque o secretário-geral da ONU disse que o Monte do Templo de Jerusalém era um lugar sagrado judeu destruído pelos romanos – independentemente de hoje Jerusalém ser "sagrada" para três religiões.Os muçulmanos não aceitam a existência, histórica, do Templo de Salomão. Primeiro, porque sobre os seus despojos, que designam Al-Haram ash-Sharif, edificaram a mesquita de al-Aqsa (séc. VII), lugar central no Islão. Em segundo, porque preferem não ter um Estado palestiniano do que reconhecer o de Israel.A destruição do templo pelos romanos afastou os judeus (até 1967) do contacto com o Muro das Lamentações, que o ocupante jordano tinha transformado numa lixeira humilhante. Recentemente, a UNESCO (agremiação da ONU onde a parvoíce tem acesso livre) decidiu, para contentar muçulmanos e palestinianos, que o lugar era "islâmico", ignorando evidências históricas. Guterres é vítima dessa falsificação lunática (um momento de ‘pós-verdade’) que a UNESCO comandou com insensatez.--------