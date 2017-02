Mais do que olhar para os valores absolutos, importa perceber o poder de compra que o salário mínimo nacional (SMN) confere a quem o recebe face aos demais trabalhadores europeus. E a conclusão continua a apontar na necessidade de promover o seu aumento progressivo, com vista a conferir uma vida digna aos muitos milhares que auferem esta retribuição.Em qualquer economia, o aumento de todos os salários deve estar indexado aos aumentos da produtividade e ao crescimento. Em Portugal, acelerar a subida do SMN não deriva de questões económicas mas dos mais elementares princípios de justiça social.Subir os custos com pessoal, sem que haja um aumento da produtividade, retrai a competitividade das empresas e pode acarretar perda de vendas e, inerentemente, de empregos.Neste cenário, a redução da TSU gera uma poupança imediata mas coloca em risco a já frágil sustentabilidade da Segurança Social. Resta a via da redução da carga fiscal sobre as empresas, mormente em sede de IRC. O PEC é um mero paliativo de tesouraria.A equação pode parecer de resposta impossível, mas ficará mais fácil com políticas económicas capazes e verdadeiro espírito de concertação social de todos os parceiros.