Como não tenho Facebook não segui grande parte da gritaria em torno da recomendação (no Plano Nacional de Leitura) do romance ‘O Nosso Reino’ a alunos do 3º Ciclo do ensino básico, ou seja, entre os 12 e os 15 anos.Não se trata de levar o livro para a sala de aula, e de o estudar aí, mas de o "recomendar para leitura". Eu não o teria feito (trata-se, em meu entender, do melhor dos romances de Valter Hugo Mãe, apanhado involuntariamente nesta "polémica").Mas o grande problema, aqui entre nós, reside na vasta extensão de títulos "recomendados" pelo PNL – que deveria limitar-se a valorizar, com os professores, o papel da leitura na nossa vida (o que tem feito bem), e a escolher os grandes livros representativos do nosso cânone – para efeitos práticos. As bibliotecas (públicas e escolares) estão cheias de livros que podem ser escolhidos em liberdade por leitores curiosos. Infelizmente, a maior parte das famílias está ausente das "políticas da leitura", o que leva o Estado a querer ser dono das nossas escolhas e a cometer dislates como esse, em vez de se dedicar ao essencial.