Não sei se leram ‘Sayonara’, um romance escrito em 1954, nove anos depois do fim da II Guerra, e que trata da paixão entre uma japonesa e um oficial americano destacado para o Japão. Marlon Brando interpretou um americano no filme que adapta o livro de James A. Michener.É provavelmente o seu melhor livro (e o mais curto), muito autobiográfico, uma abordagem da xenofobia e do preconceito racial. Michener nunca foi levado muito a sério – é autor de vários ‘tijolos’ sempre best-sellers, sagas familiares, histórias de guerra e reconstituições de acontecimentos históricos, como ‘Hawaii’ (filme com Julie Andrews e Gene Hackman), ‘Chesapeake’, ‘Espaço’ ou ‘Alaska’.Hoje estão fora de moda, correspondendo a um tempo em que o ‘romance de aventuras’ não tinha limites e estava destinado a ser ‘lido como um filme’. A sua paixão pelo Pacífico era evidente, tal como pela minúcia da reconstituição e dos cenários. Não era piroso; apenas um cavalheiro que gostava de se mostrar empenhado nos seus volumosos romances – e que nasceu há exatamente 110 anos, assinalados hoje.