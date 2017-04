Anteontem à noite, na cerimónia da entrega do Prémio Pessoa 2016, Frederico Lourenço (a quem esta distinção se destinava, com toda a justiça) fez um importante discurso sobre a cultura grega e a necessidade de reativar e reintroduzir os estudos clássicos do ensino secundário – para não falar da universidade.A poucos metros de distância, na primeira fila, estava o ministro da Educação; por isso, as palavras de Frederico Lourenço não deixaram de ser escutadas – e ganham um sentido reforçado. Não se trata de utilizar o Latim e o Grego como instrumentos de tortura para usar ‘contra’ os nossos estudantes, mas de repensar com profundidade e sensatez os nossos estudos de humanidades, além de acompanhar a renovação que esses estudos têm suscitado em vários países.Estudar Latim e estudar Grego – ou seja, os seus textos e a história das culturas e civilizações clássicas – é valorizar a nossa herança, compreendermos melhor o nosso mundo e dizermos quem somos e de onde (de que raízes) viemos. Duvido que o ministro da Educação seja sensível a este apelo, mas não deixa de ser necessário fazê-lo.