A idade da reforma

A União Europeia não tem emenda. Agora foi Jean- -Claude Juncker, em discurso no congresso do PPE, a responder a Donald Trump. O presidente americano apoia o divórcio entre Londres e Bruxelas?Juncker, com a sua lendária falta de tacto, diz que tenciona promover a independência do Ohio ou do Texas. Fatalmente, não ocorreu a nenhuma das sumidades presentes uma evidência dolorosa: o Reino Unido não é o Ohio ou o Texas. Ou, se preferirmos, os EUA são uma república federal soberana e independente; a UE não é, excepto na cabeça do fanatismo europeu que nos trouxe até ao impasse presente.Saber como sair deste impasse é matéria de discussão para os próximos tempos. Mas, para início de conversa, talvez fosse aconselhável enterrar as utopias que ainda existem em certas cabeças.A reforma da UE devia começar pela reforma da sua velha guarda federalista.