Vamos a eles!

É dia grande no Estádio da Luz. Dia de clássico imperdível em que o líder Benfica recebe o seu principal rival na luta pelo título a apenas um ponto de distância. Tudo por decidir e tudo pode acontecer… mas este Benfica merece fazer uma grande festa já esta noite, com um passo de gigante rumo ao ‘tetra’.O FC Porto está forte e em crescendo, mas revela ainda alguma imaturidade nos momentos decisivos. Para além, claro, de uma mãozinha da arbitragem aqui e ali que, a não ter existido, teria dado uma cara diferente a este campeonato.O Benfica tem de deixar tudo em campo para ganhar esta noite. Os nossos incomparáveis adeptos, esta gigantesca onda vermelha, não merecem outra coisa. Dizem-me que os azuis-e-brancos estão com ganas de vir à Luz jogar! Venham eles!