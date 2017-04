Há dias, mostraram- -me um conteúdo colocado no Facebook!! Gente da Festa de Toiros em aceso diálogo a propósito de questões relacionadas com Tauromaquia e não só, em discórdia latente, num tom de baixo nível para o meu gosto e educação.Não discuto razões, mas protesto, desde aqui, com aqueles que não sabem aproveitar com elevação as novas tecnologias e as redes sociais.Ao serem lidos por esse mundo fora, só podem agradar aos anti-taurinos... Fazem má figura ao criar um clima arruaceiro, que não abona nada em favor da Tauromaquia, e muito menos de quem escreve...Se calhar são alguns dos tais que, estando na Festa, estão a mais e até lhe fazem mal! Saibam, meus senhores, ser dignos da Festa! Assim, não! Que vergonha! Sirva a carapuça a quem sirva...