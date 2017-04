Despedida anunciada

Enquanto prepara duas novas apresentações ao vivo desse mítico disco ‘10000 Anos Depois Entre Vénus e Marte’ (1 de maio na Aula Magna, em Lisboa, e dia 6 na Casa da Música, no Porto), e nas vésperas de lançar um novo álbum, ‘Clube dos Corações Solitários do Capitão Cid’, com uma capa inspirada no lendário ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’, dos Beatles (o CD deve chegar no final de maio), José Cid já está a trabalhar nos dois próximos discos. "O álbum que vou lançar no final de 2018, por exemplo, já está quase concluído", dizia-me um dia destes. Chama-se ‘Fados, Fandangos, Viras e Malhões’ e é um disco muito étnico. A esse irá seguir-se ‘Vozes do Além’, um disco de rock progressivo feito em torno da ideia da reencarnação e que muito provavelmente será o último da carreira de Cid. "O tempo passa e eu sinto-me muito bem ao vivo, mas também tenho a noção da idade que tenho. Não posso pensar que aos 90 anos ainda vou estar a cantar como o Charles Aznavour. Esse disco certamente que será o último que vou gravar."Para além dos grandes festivais de verão que há muito já vêm sendo notícia, há também uma espécie de segunda linha de eventos de música ao vivo que começam a ganhar forma e a morder os calcanhares aos ‘grandes’. Esta semana foram anunciados mais nomes do Summer Fest e na próxima semana serão revelados alguns dos artistas que farão parte da primeira edição do Cascais Groove, que acontece de 23 a 25 de junho, no Parque Marechal Carmona (em 2016 este evento decorreu em Palmela). Entretanto, é de lembrar que arranca hoje o cult.urb_viseu.fest, que abrange diversas áreas, da música à literatura. Paus, White Haus ou Memória de Peixe são alguns dos que passam por lá.