Dizem que a oposição anda pelas ruas da amargura. Talvez. Mas como ser oposição neste país quando o governo faz concorrência desleal? Em tempos, lembro-me de João Soares, o saudoso ministro da Cultura, a descer as escadarias do Parlamento para se juntar aos ‘agentes culturais’ que protestavam contra o seu próprio ministério. Soares não acabou bem, é certo, mas regista-se a nobreza esquizofrénica do gesto.Agora, parece que o ministro da Ciência lamenta a falta de activismo científico. Ele próprio, este mês, tenciona marchar por aí contra a falta de pataco nos EUA e na Europa, na esperança vaga de que o ministro da Ciência, que por acaso é ele, possa escutar as necessidades do sector. Se a coisa continua, onde vamos parar? Com o primeiro-ministro, nos debates parlamentares, a debater com ele próprio?O dr. Passos que se cuide: já há um adversário de peso para lhe disputar a liderança.