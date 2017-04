Adivinhem quem voltou

Esta é a velha CGTP que muitos já pensavam esquecida nas profundezas da memória. "Não nos obriguem a ir para rua", desafia agora Arménio Carlos, de candeias às avessas com o Governo por não serem apresentadas datas para serem revogadas as normas da legislação laboral herdadas da troika.Há diálogo com o Executivo, mas sobra falta de resultados, critica o sindicalista. ‘Muita parra, pouca uva’, pensa-se nestas situações. Olha quem... António Costa é um hábil negociador e nesta partida, se for necessário perder tempo para o empate, a seu lado o José Couceiro do último jogo no Dragão é um menino de coro.Com o Governo de esquerda no poder, o povo afaga a barba e questiona: "Se os representantes dos trabalhadores governam o país, então porquê a ameaça?" Tudo isto reforça o facto de não existir nenhum governo PS, PCP, BE, Verdes, apenas um acordo de incidência parlamentar para algumas matérias, não cumpridas na totalidade.Mas este encostar às cordas do ringue político também revela a fragilidade de Costa, na posição incómoda de querer resistir às investidas e não pretender perder o apoio necessário para se manter como primeiro-ministro.