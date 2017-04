Citação do dia: Em cada esquina um amigo – e uma tasca. Entre a imundice e o aprumo, Eduardo Cintra Torres, ontem, no CM.



Sugestão do dia: Elena Piatok

Terminou ontem em Lisboa o Judaica, Mostra de Cinema e Cultura – com prolongamento em Cascais (de 6 a 9). A heroína, obreira e guerreira que inventou o Judaica chama-se Elena Piatok, uma mulher valente.

Tal como o PCP não condenou a invasão da Checoslováquia em 1968, com o argumento de que os tanques da URSS se tinham deslocado a Praga para defender o socialismo contra hordas de estudantes reacionários, também aquele extravagante grupo espanhol, o Podemos, se recusou a condenar o ‘golpe constitucional’ venezuelano que deu em bronca. Lembram-se os leitores?O Supremo Tribunal decidiu revogar as competências do parlamento eleito e chamá-las a si; o mundo inteiro protestou; o Podemos não (aliás, pulou de contente). Mas não é bem isso que interessa, e sim a falta absoluta e notória de indignados nacionais para protestarem contra os sucessivos atropelos da ditadura venezuelana, que promete despedir funcionários que se saiba serem ‘da oposição’, que ordena prisões arbitrárias e que multiplica a pobreza do país a cada dia que passa.O chavismo – ‘o socialismo do século XXI’ – foi fabricado, armado e caucionado por ideólogos europeus, namoradinhos da ‘revolução permanente’. Agora, transformou-se numa seita tresloucada e estapafúrdia que a esquerda desculpa com brandura, encolhendo os ombros.------