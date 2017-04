VINICIUS, SEMPRE - Companhia das Letras acaba de publicar (580 páginas) todas as letras de canções escritas por Vinicius de Moraes – e ainda textos que enquadram a sua grande arte. Uma bela parte da nossa memória.

Fernando Campos (1924-2017) apaixonou-se pelo ‘Itinerário de Terra Santa’, de Frei Pantaleão de Aveiro – essa foi a base de ‘A Casa do Pó’ (1986), obra monumental que reabilitou o romance histórico entre nós – ou o reinventou, se quisermos dar crédito a novelas do século XIX português. Mas o mais misterioso era o nome do autor: um desconhecido professor de Grego, Latim e Português no ensino secundário que, aos 62 anos, publicava o seu primeiro romance. Foi este homem que, em poucos anos, escreveria sobre mitos, figuras e períodos da história portuguesa, como D. João II (‘A Esmeralda Partida’), Damião de Góis (‘A Sala das Perguntas’), D. Francisco Manuel de Melo (‘O Prisioneiro da Torre Velha’) ou Gonçalo Mendes da Maia (o belo e magnífico ‘O Cavaleiro da Águia’). Ninguém conseguiu escrever romance histórico como ele, unindo Língua, História e curiosidade, sem querer coincidir opiniões contemporâneas com a época que tratava. Campos, que morreu este fim de semana, era humilde, curioso e um amabilíssimo cavalheiro. A sua voz suave era um sinal de grandeza."De negócios pagos com o pelo do cão está a alta finança cheia"Armando Esteves Pereira, ontem no CM