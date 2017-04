Chutos e pontapés

Um lutador de MMA disfarçado de jogador de futebol e um polícia com propensão para o karaté que derruba um adepto em fuga e, sem se deter, descarrega a sua fúria. Este é o balanço de um fim de semana alternativo ao ludopédio, com os intervenientes a baralharem as personagens de um qualquer filme de bons e maus.Quanto ao atleta que sabe usar o joelho não só para acariciar uma bola, nada a dizer. Por alguma razão as equipas se recusam a enfrentar a equipa da qual o futebolista fazia parte. Não é um capricho, a violência é real e é de enaltecer a coragem dos homens da arbitragem. Sabíamos que ia acontecer, só não sabíamos quando. Resta tomarem-se as medidas punitivas adequadas. E, do mesmo modo, as preventivas.Quanto ao agente com os nervos estraçalhados que ignorou a farda que enverga, aquele despropositado conjunto de socos e pontapés só pode merecer um abanar de cabeça e uma nota negativa de quem o vai avaliar. Por muito que tenha sido injuriado – se o foi -, tem de revelar superioridade quando confrontado com estas situações. Caso contrário, só lhe resta escolher outra profissão mais adequada ao seu perfil.