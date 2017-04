Citação do dia

"A violência é real e é de enaltecer a coragem dos homens da arbitragem" - Paulo Fonte, ontem no CM



Sugestão do dia

Veneza - Javier Marías escreveu dois dos relatos e guias mais aconselháveis sobre a cidade à beira da catástrofe, como ele diz. ‘Veneza, um Interior’ (Relógio d’Água), é uma leitura de viagem imprescindível.

Na década de 80, a canadiana Louise Poissant publicou ‘O Medo do Grande Amor’, um ensaio sobre aquilo que o título diz - num mundo cercado pelo efémero, o receio de perder o grande amor levava as pessoas a não quererem viver nenhum.Não foi sempre assim, pelo menos na literatura. Tomás Gonzaga (1744-1810), um dos grandes poetas da nossa língua dedicou parte da sua obra a Marília de Dirceu, mulher inventada e ideal, que teria vivido em Ouro Preto (onde ele, que nasceu no Porto, viveu antes de ser exilado para a Ilha de Moçambique, onde morreria).Francesco Petrarca (1304-1374), o grande criador da arte do soneto (obra traduzida por Vasco Graça Moura) inspirou-se em Laura, jovem idealizada a quem dedicou o seu cancioneiro (‘Rimas’), alguns dos mais belos sonetos nas línguas latinas. Não apenas idealizada e irreal: ela existiu mesmo.Segundo os biógrafos de Petrarca, o poeta viu-a pela primeira vez (raras vezes se encontraram) a 6 de abril de 1327, na catedral de Avinhão. Há 690 anos. Ainda hoje festejamos a sua existência irreal na poesia.