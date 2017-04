Mariana Mortágua subiu ao palanque parlamentar. E depois, com a suavidade que todos lhe reconhecemos, acusou: o Novo Banco foi oferecido a um ‘fundo abutre’ e os portugueses, como sempre, que paguem a conta. Perante esta vergonha, que tenciona fazer o Bloco? Retirar o seu apoio ao PS? Apresentar uma moção de censura? Meu Deus: imolar-se pelo fogo à porta de S. Bento?Calma, povo. O Bloco tenciona fazer o mesmo que o PCP: teatro, para enganar otários. No essencial, a extrema-esquerda que engoliu um défice de 2,1% martelado com cortes no investimento público é a mesma que se revela impotente para combater o ‘grande capital’. O que se percebe.Com sondagens miseráveis e um PS que ameaça a maioria absoluta, o Bloco e o PCP fazem lembrar aqueles reféns que insultam o raptor mas já não conseguem sobreviver sem ele. Antes do psiquiatra, alguém devia chamar a polícia.