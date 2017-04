Quando o cidadão procura justiça no tribunal, pretende que o juiz, julgada a causa, escreva a sentença. Bastas vezes, quando recebe a sentença, esse cidadão sente-se a nadar no oceano, ou seja, tem dificuldade em saber afinal onde está a terra firme!É sabido que o advogado deverá ser um intérprete da sentença, mas também é verdade que esta está escrita em português… E isto porquê? Pela simples razão de que vai subsistindo uma cultura, a que não será alheia desde logo e como razão nuclear na formação dos futuros juízes, de que uma boa sentença deve ser exaustiva, tipo manual, implicando transcrever doutrinas e abundante jurisprudência, o que de resto está simplificado com o uso do processamento de texto informático.Qualquer advogado, quando recebe a sentença, simplesmente lê o parágrafo final, onde está o que foi decidido. Se a sentença foi favorável, fica por aí.Quando não o é, trata de ler linhas e entrelinhas para tratar do recurso. O Conselho Superior da Magistratura, considerando desadequada aquela ‘cultura’, tem procurado, através dos seus inspetores, contrariar estas heranças formativas.Afinal, o que o cidadão apenas gostaria de ter era uma simples sentença escorreita em palavras e raciocínios. Só uma apreciação arredada desta realidade poderá aplaudir tamanhas desnecessidades!