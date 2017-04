O contencioso de Carnide, em Lisboa, entre a câmara, com o seu braço armado EMEL, e moradores, apoiados pela junta de freguesia, redescobriu esta semana o tradicional aviso aos automobilistas ‘Pare, escute e olhe’. A recomendação é vantajosa até para quem tem motorista.Por princípio é imprescindível o reconhecimento do direito à indignação que tanto prezava o lutador Mário Soares. Era desejável que os políticos seus admiradores não o esquecessem quando ameaçam outros eleitos e cidadãos com o martelo da lei.Vem a seguir o escutar antes de avançar. Até o poderoso Trump teve de alijar carga, dispensando o destemperado assessor Steve Bannon, para começar a ser presidente ativo dos EUA.Enfim quem olha o estacionamento nos bairros antigos de Lisboa conclui depressa a urgência de acelerar soluções. Transformar espaços de prédios devolutos em estacionamento em altura será uma boa hipótese. Não se deve é pôr parquímetros a castigar moradores, nem ter ruas onde se proíbe o estacionamento a não residentes. Já se sabia que o automóvel era uma espécie de vaca que os impostos ordenhavam. Haja, porém, decoro.