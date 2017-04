Dinheiro e educação

Esta semana a imprensa espanhola fez uma crítica singela ao casal Ronaldo e Georgina e ao seu comportamento tão simplório quanto ‘novo rico’.Dizia uma cronista que o que lhes "sobrava em dinheiro faltava em educação". Claro que a observação não caiu bem aos milhares de fãs do craque e da sua discreta namorada nas redes sociais. Se a cronista tem ou não razão, é o que menos importa. O que daqui se concluiu é que Ronaldo é um fenómeno de identificação com a maioria das pessoas.Ele é o miúdo que ‘deu certo’, o sonho tornado realidade, o puto vindo do nada que se transformou no maior do Mundo. Então, quem pode criticá-lo, seja lá por ser ostensivo, vaidoso ou simplesmente orgulhoso da sua imagem? Os fãs estão cheios de razão. Ronaldo pode tudo. Porque é tudo o que ambicionamos ser: os melhores.