Para entender o mundo (Europa incluído) é necessário sair da Europa. Não é o que fazem os europeus, encarcerados pelos problemas do euro, do "estado social" e das crises parlamentares.Em Alexandria, no Egito, por exemplo, fez-se a primeira das grandes traduções da Bíblia, há dois mil anos. Foi aí que ontem um bombista suicida se fez explodir matando 11 pessoas na igreja de São Marcos. Horas antes, um atentado na igreja de Mar Girgis, a menos de 100 quilómetros do Cairo, provocava 25 mortos. Ao todo, cerca de 120 feridos.Dizimar cristãos, no Egito ou no Quénia e na Somália, na Síria ou na Índia, parece ser um novo objetivo do terrorismo, em nome do Islão radical. Nesses lugares, os cristãos são minoria; a Europa cristã, que dizimou judeus no passado e entretanto já deixou de ser cristã para agora não ser nada, não pode responder aos apelos dessas minorias.É a mesma Europa que chora os mortos em Estocolmo, em Paris, em Londres, em Bruxelas, é certo – mas sem entender que chegou o tempo de agir para que valha alguma coisa ser vivo na Terra, o lugar a que merecemos pertencer."Dizer que a ameaça está cá dentro é esquecer mundo que continua ‘lá fora’"João Pereira Coutinho ontem, noHAROLD BLOOM - A Cotovia reedita um dos clássicos de Harold Bloom, leitor, crítico, historiador da literatura e cultura: ‘A Angústia da Influência". Afinal, quem não sente que é, também, filho de Shakespeare?