Na cerimónia de entrega do Prémio Pessoa, ao fazer o elogio dos Estudos Clássicos, Frederico Lourenço resumiu tudo em quatro palavras: Maria Helena da Rocha Pereira. Duas semanas depois, a morte levou a grande inovadora, divulgadora, tradutora e historiadora da cultura clássica.Fui à estante buscar os seus ‘Estudos de História da Cultura Clássica’ (publicado pela Gulbenkian, uma pérola), as suas traduções de Platão e de uma antologia, ‘Hélade’ (Guimarães Editores), onde se revisitam Safo, Homero, Heraclito, Sófocles ou Eurípides (traduziu ‘Medeia’).Maria Helena da Rocha Pereira (1925-2017) foi a mãe de todos nós - os que alguma vez se apaixonaram pelas culturas grega e latina. Guiou-nos por ruínas, iluminando-as e protegendo-as – e isso é o maior elogio que lhe podemos fazer, porque tudo o resto ("um vulto da cultura", "uma perda irreparável", etc.) soa a nada.Mostrou-nos a beleza dessas ruínas que conhecia como ninguém; mostrou-nos a passagem do tempo sobre o legado dos Antigos. Mestre dedicada e incansável, os deuses recebem-na com amizade.