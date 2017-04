Sozinhos em casa

A sociedade e a escola são desculpas de mau pagador para os pais se demitirem das suas tarefas em casa e atribuírem uma razão aos atos impensáveis dos seus rebentos. Tal como os filhos, muitos ainda precisam de crescer.

Passar os olhos pelas caixas de comentários sobre a notícia da expulsão de mil alunos portugueses de um hotel em Espanha é cair num poço sem fundo de extremismo gratuito e de aberrações sem filtro.Num grau semelhante à imbecilidade à solta em Torremolinos, as ideias expressas explicam muita coisa. Exaltam a vergonha nacional, apelam ao regresso da Mocidade Portuguesa, do Serviço Militar Obrigatório, responsabilizam os professores, o 25 de Abril.Conforme muitos dos inflamados autores, para quem isto só lá vai "com umas valentes bofetadas", tudo é obra de Costa, dos comunistas e do BE. Marcelo devia pronunciar-se, o holandês Dijsselbloem é quem tem razão, a televisão também não escapa ao meter coisas na cabeça dos gaiatos.Pérolas em catadupa. E, tão simples, o que se passou a centenas de quilómetros teve origem na casa de cada um, quando, na altura de fazer as malas, foi esquecida a dose de consciência, pelos vistos nunca transmitida com ponderação e inteligência.