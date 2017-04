De Norte a Sul do País, começam já a perspetivar-se de forma mais intensa as eleições autárquicas de 1 de outubro, seja pela animação da disputa política local, pela apresentação dos diferentes protagonistas ou, até, pelo aparecimento dos primeiros cartazes.Este ano, os traços obreiristas e as inaugurações pré-eleitorais são menos, bem menos, que os recursos correntes não dão para tanto (salvo em câmaras em que a Taxa Turística e/ou o IMT continuem a ser uma mina de ouro) e o ciclo dos fundos comunitários está demasiado atrasado para produzir efeitos visíveis.Por Braga, foi também já aprovada a minha recandidatura a um novo mandato em que se pretende consolidar uma drástica rutura com o passado na afirmação das dez agendas temáticas que quis prioritárias: a Criação de Emprego; a Capacitação das Respostas Sociais; a Qualidade de Vida e Bem-Estar; o Planeamento, Ordenamento e a Regeneração Urbana; a Dinamização Cultural e a Valorização Patrimonial; a Cooperação Institucional; a Qualificação dos Serviços Municipais; a Afirmação Regional; a Ética e Transparência na Gestão Pública; a Inovação Social e a Promoção da Cidadania.E enquanto houver estrada pra andar, a gente vai continuar…