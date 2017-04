Citação do dia: Tal como os filhos em Torremolinos, muitos pais ainda precisam de crescer, Paulo Fonte, ontem, no CM.



Sugestão do dia: Pais

Só ontem vi, ouvi e li declarações de pessoas da CONFAP, agremiação de paizinhos, sobre os incidentes de Torremolinos. A decência ditaria que deixassem de ser ouvidos como parceiros sociais. Tal como os filhos em Torremolinos, muitos pais ainda precisam de crescer, Paulo Fonte, ontem, noSó ontem vi, ouvi e li declarações de pessoas da CONFAP, agremiação de paizinhos, sobre os incidentes de Torremolinos. A decência ditaria que deixassem de ser ouvidos como parceiros sociais.

Jesus, que era judeu, festejava a Páscoa, ‘Pessach’, ‘a passagem’. O simbolismo da palavra está hoje ligado a outras ‘passagens’, como a da travessia do deserto em busca da libertação (preferível à original - a passagem do anjo da morte no Egito), de redenção e de dignidade.Explicar isto, e também o sentido da Páscoa cristã (a ressurreição e o triunfo sobre a morte), é hoje em dia um trabalho inglório e destinado ao fracasso, no meio de coelhos, ovos de chocolate, viagens de finalistas a Torremolinos e passeios ao Algarve. Seja como for, devemos preparar-nos constantemente para abandonar o Egito e atravessar o deserto.O simbolismo da Páscoa, por ser mais profundo que o do Natal (transformado em "festa da família" e jornada de consumo - muito conveniente), desapareceu mais depressa nas sociedades que temem os "símbolos" e acham os "rituais" um momento desprezível, e é hoje assinalado como uma memória da morte de Jesus e da sua condenação, mais do que uma renovação dos nossos votos de liberdade. Mas alguma coisa deve restar no fundo do nosso coração. Boa Páscoa.-------------